В соцсетях появился трейлер фильма ужасов "Одержимая"

Фильм выйдет в России 18 июля.

На YouTube-канале Kinoman опубликован дублированный трейлер фильма ужасов "Одержимая". В ролике создатели показали зрителям завязку сюжета, а также продемонстрировали антураж средневековой Европы и терзания главной героини. Официальная премьера хоррора в России намечена на 18 июля.

Синопсис ленты говорит о том, что в 1750 году на территории австрийской деревни жила женщина по имени Агнес. Ей предстоит замуж за незнакомца. Однако будучи набожной и эмоциональной, героиня всё больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы, Агнес решается на ужасающий насильственный акт. В актерском составе картины указаны Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Агнес Лампль, Камилла Шилия и другие. режиссерами ленты заявлены Вероника Франц и Северина Фиала.

Вышел трейлер боевика "Ларго Винч: Гнев прошлого".

Фото и видео: YouTube / Kinoman