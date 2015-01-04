  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:18
89
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В соцсетях появился трейлер фильма ужасов "Одержимая"

0 0

Фильм выйдет в России 18 июля.

На  YouTube-канале Kinoman опубликован дублированный трейлер фильма ужасов "Одержимая". В ролике создатели показали зрителям завязку сюжета, а также продемонстрировали антураж средневековой Европы и терзания главной героини. Официальная премьера хоррора в России намечена на 18 июля.

Синопсис ленты говорит о том, что в 1750 году на территории австрийской деревни жила женщина по имени Агнес. Ей предстоит замуж за незнакомца. Однако будучи набожной и эмоциональной, героиня всё больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы, Агнес решается на ужасающий насильственный акт. В актерском составе картины указаны Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Агнес Лампль, Камилла Шилия и другие. режиссерами ленты заявлены Вероника Франц и Северина Фиала.

Вышел трейлер боевика "Ларго Винч: Гнев прошлого".

Фото и видео: YouTube / Kinoman

Теги: трейлер, ужасы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии