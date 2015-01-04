Вышел трейлер боевика "Ларго Винч: Гнев прошлого"

В России лента выйдет в свет 29 августа.

Кинокомпания "Экспонента Фильм" представила в социальных сетях дублированный трейлер боевика "Ларго Винч: Гнев прошлого". Премьера третьей части приключений миллиардера Ларго Винча запланирована на 29 августа для российской аудитории. История на этот раз расскажет о похищении сына главного героя. При этом одновременно мужчину обвиняют в убийстве. В результате бизнес-империя начинает рушиться, за его владельцем начинают охотиться спецслужбы. Винч должен понять, как именно между собой связаны разрозненные события. Для этого потребуется окунуться в прошлое семьи. Известно, что к главной роли в картине вернулся Томер Сисле, а также одного из важных персонажей в проекте сыграл актер Джеймс Франко.

Вышел трейлер боевика "Особо опасный пассажир".

Фото и видео: YouTube / Exponenta Film