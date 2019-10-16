Авторы "Войны Миров: Сибирь" поделились кат-сценой с названием "Ресторан"

Дата выхода игры в свет все еще неизвестна.

Авторы компьютерной игры "Война Миров: Сибирь" из компании 1С Game Studios поделились кат-сценой с названием "Ресторан". Сюжет небольшого ролика рассказывает, как протагонисты Студент и Инженер, разрабатывая план побега из Петрограда, подвергшегося нашествию инопланетян, отправляются в ресторан. Герои обратились за помощью к зажиточному господину по имени Леонид Осипович. Персонажи поставили перед собой задачу выбраться из города. Для выполнения плана требуются документы, оружие и припасы. Их благодетель выдал ключ от склада, но неожиданно беседу прерывает наступление инопланетных механизмов. В результате богач вместе с телохранителем поспешно скрылся с места, не дав главным героям последовать за собой.

Напомним, "Война Миров: Сибирь" расширяет вселенную, созданную писателем Гербертом Уэллсом (Herbert Wells). Действие игры происходит в альтернативной версии Российской империи конца XIX века. По задумке, в 1896 году на Землю напали марсиане, поэтому теперь люди массово бегут в Сибирь, где все еще можно спастись от пришельцев. В настоящее время у "Войны Миров: Сибирь" появилась страница в стриминговом сервисе Steam. Однако разработчики уверили аудиторию, что во VK Play игра тоже выйдет. Официальной даты релиза создатели не раскрыли публике. Команда не исключает, что проект пропишется и на игровых консолях. Разработчики из 1C Game Studios рассказали, что актёрам пришлось провести за работой в студии более 240 часов для того, чтобы обеспечить игровых персонажей анимацией. А на озвучку ушло порядка 30 часов.

По предварительной информации, релиз проекта назначен на конец 2026 года, но по объективным причинам, что встречается довольно часто, эта дата может быть сдвинута.

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Фото и видео: YouTube / 1C Game Studios