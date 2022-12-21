Вышел трейлер фильма "Холланд" с Николь Кидман

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер фильма "Холланд". Режиссером картины выступила Мими Кейв.
Сюжет расскажет историю женщины из тихого городка на Среднем Западе, которая подозревает мужа в измене. Однако вскоре героиня понимает, что тот скрывает от нее нечто более страшное.
В главных ролях сыграли Николь Кидман, Мэттью Макфэдьен и Гаэль Гарсия Берналь. Мировая премьера состоится 27 марта.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Андор".
Видео: YouTube / Prime Video
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