Вышел трейлер фильма "Холланд" с Николь Кидман

Мировая премьера состоится 27 марта.

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер фильма "Холланд". Режиссером картины выступила Мими Кейв.

Сюжет расскажет историю женщины из тихого городка на Среднем Западе, которая подозревает мужа в измене. Однако вскоре героиня понимает, что тот скрывает от нее нечто более страшное.

В главных ролях сыграли Николь Кидман, Мэттью Макфэдьен и Гаэль Гарсия Берналь. Мировая премьера состоится 27 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Андор".

Видео: YouTube / Prime Video