Депутаты ЗакСа решили смягчить требования по минимальной площади для продажи алкоголя в заведениях

Для некоторых жилых домов закон вступит в силу только с 2022 года.

Минимальную площадь зала обслуживания для продажи алкогольной продукции снизили до 20 кв. метров. Законопроект, созданный депутатом Денисом Четырбоком, претерпел значительные изменения. Об этом сообщил он своем в своем Telegram-канале.

Требование о 50 "квадратах" также вступит в силу, но для заведений общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий, таких как "хрущевки", "корабли", панельные дома. Оно вступит в силу с 1 января 2021-го года, а "хрущевок" и "кораблей" с 1 января 2022-го года.

В законе пропишут четкое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади. сообщил Четырбок.

Кроме того, по инициативе рестораторов депутаты подготовили обращение в адрес главы Минфина. Они предлагают установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях общепита.

Отметим, что законопроект в прошлом его виде был уже принят, однако позже не понравился губернатору Александру Беглову. Он посчитал, что с законом поспешили. Рабочая группа также боролась за снижение площади до 20 кв. метров. По поручению Вячеслава Макарова, законопроект решили изменить.

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