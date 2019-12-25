  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты ЗакСа решили смягчить требования по минимальной площади для продажи алкоголя в заведениях
Сегодня, 14:43
43
nadezhda_sib

Депутаты ЗакСа решили смягчить требования по минимальной площади для продажи алкоголя в заведениях

0 0

Для некоторых жилых домов закон вступит в силу только с 2022 года.

Минимальную площадь зала обслуживания для продажи алкогольной продукции снизили до 20 кв. метров. Законопроект, созданный депутатом Денисом Четырбоком, претерпел значительные изменения. Об этом сообщил он своем в своем Telegram-канале.

Требование о 50 "квадратах" также вступит в силу, но для заведений общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий, таких как "хрущевки", "корабли", панельные дома. Оно вступит в силу с 1 января 2021-го года, а "хрущевок" и "кораблей" с 1 января 2022-го года. 

В законе пропишут четкое определение зала обслуживания, которым исключат двоякое толкование при измерении площади.

сообщил Четырбок.

Кроме того, по инициативе рестораторов депутаты подготовили обращение в адрес главы Минфина. Они предлагают установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях общепита.

Отметим, что законопроект в прошлом его виде был уже принят, однако позже не понравился губернатору Александру Беглову. Он посчитал, что с законом поспешили. Рабочая группа также боролась за снижение площади до 20 кв. метров. По поручению Вячеслава Макарова, законопроект решили изменить. 

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, бар, наливайки, четырбок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии