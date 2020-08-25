Денис Четырбок подвел промежуточные итоги деятельности рабочей группы по барам

Рабочая группа планирует установить единую розничную цену.

Во вторник, 25 августа, депутат ЗакСа Денис Четырбок провел заседание рабочей группы, а затем подвел промежуточные итоги ее деятельности.

Пока говорить, что документ готов для обсуждения в парламенте, преждевременно. Состоялось лишь только второе заседание рабочей группы, на котором определены несколько основополагающих направлений, в рамках которых и двинется дальнейшая подготовка законодательной инициативы прокомментировал чиновник.

Рабочая группа планирует добиться сокращения критического метража до 20 квадратных метров. Помимо этого, решается вопрос об установлении единой розничной цены на алкогольную продукцию. Это затруднит возможность демпинговать недобросовестным владельцам (то есть продавать товар по искусственно заниженным ценам).

Также возникло предложение о создании реестра заведений города. Учесть планируют все торговые точки, где продают алкоголь, в том числе некрепкий.

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Видео: Piter.TV