В конце августа новый законопроект планируется обсудить на заседании рабочей группы.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что барам и ресторанам в центре Петербурга вдвое снизят требования к площади зала. Соответствующий законопроект подготовили в городском парламенте.

Отмечается, что этот документ планируется обсудить на заседании рабочей группы в августе. Требования к площади зала распространяются в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Речь идет о площади зала обслуживания больше 25 метров. Предполагается, что они смогут продолжить работу после 1 января.

Главная задача рабочей группы — сохранить по-настоящему хорошие, приличные бары и рестораны, которые не доставляют неудобств местным жильцам. глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Напомним, что ранее депутаты запретили размещать на территории жилых домов заведения, где продают алкоголь, с площадью зала обслуживания меньше 50 квадратных метров.

Ранее мы сообщали о том, что Милонов заявил о готовности спасти бары Петербурга.

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