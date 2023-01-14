Улица Некрасова признана главной барной локацией Петербурга

В настоящее время на улице Некрасова работают 33 бара, доля свободных помещений – 8,4%.

Улица Некрасова закрепила статус главной барной локации Петербурга. Ранее таковой являлась улица Рубинштейна, пишет 8 июля "Петербургский дневник", ссылаясь на данные консалтинговой компании NF Group.

Также отмечается, что за первые шесть месяцев 2024 года наблюдалось существенное снижение активности на ключевых барных улицах Петербурга – Рубинштейна и Некрасова. Количество новых гастрономических заведений уменьшилось в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом, в настоящее время на улице Некрасова работают 33 бара, доля свободных помещений – 8,4%. На улице Рубинштейна открыты 26 баров, а вакантность площадей близка к нулевой и составляет 0,9%.

Достаточно долго улица Рубинштейна была самой популярной ресторанной улицей города. Однако примерно 5-7 лет назад ввиду своей небольшой протяженности она уже не могла вместить всех желающих. <…> Желание быть уникальными и выделяться подтолкнуло рестораторов выходить на другие улицы: Восстания, Маяковскую, Некрасова, Жуковского. Это сделало ресторанный рынок города более разнообразным. Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Петербурге

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)