Эксперт рассказал, как не отравиться в общепите

В момент отравления организм, защищая себя от токсинов, выделяет антитела, которые поражают клеточный белок винкулин.

Массовое отравление готовой едой, которую доставили сервисы доставки, вновь актуализировало вопрос о качестве данной продукции. Как известно, после употребления салата лобио в больницах оказались около 200 человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Значительная часть из них попала в реанимацию и на ИВЛ, пишет spb.aif.ru.

В Петербурге общепит также не является самым безопасным - в городе насчитывается более 10 тыс. кафе и ресторанов на любой вкус: есть китайские воки, корейские токпоки, армянские хинкали, мексиканские бурито и многое другое. Однако не всегда можно предсказать, какие последствия могут быть у ужина. Один из самых громких случаев отравления произошел в Северной столице весной прошлого года - тогда после банкета в больницу попали более ста выпускников.

Как считает кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко, даже когда явные симптомы пищевого отравления проходят, последствия могут годами сохраняться и снижать качество жизни человека. В момент отравления организм, защищая себя от токсинов, выделяет антитела, которые поражают клеточный белок винкулин. В результате такой атаки в кишке сокращается количество клеток Кахаля, которые управляют моторикой кишки. Это приводит к тому, что кишке становится сложно самостоятельно очищать себя от остатков еды после приема пищи, в просвете копятся бактерии, проявляя себя урчанием, вздутием и нарушениями стула. Если этот процесс не лечить, то со временем может развиться синдром раздраженного кишечника (СРК). Это очень неприятное состояние, подобрать режим питания таким пациентам непросто. Около 10% СРК – это последствия перенесенных пищевых инфекций.

Как известно, из-за особенностей работы иммунитета более подвержены отравлениям беременные, дети и люди пожилого возраста. Кроме того, выше вероятность отравиться и у принимающих некоторые лекарственные препараты, например, ингибиторы протонной помпы, тормозящие выделение кислоты в желудке. Есть люди с некоторыми генетическими особенностями, которые слабо подвержены отравлению.

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