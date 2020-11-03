В Петербурге на барной улице открылась галерея с постерами вместо напитков

Организаторы называют Poster Bar первым в городе баром, где вместо крепких напитков посетителям предлагают искусство.

В Poster Bar любой желающий может купить работы современных художников, иллюстраторов и фотографов в формате постеров. Под постерами имеются ввиду художественные плакаты или напечатанные художественные работы авторов.

Среди резидентов проекта: фотограф, резидент Русского музея Андрей Ильяшенко, концептуальный художник TANDJA, дизайнер и ди-джей Иван Вольтанов, сценограф, дизайнеры и стрит-фотографы.

Работа Алисы Рябовой, представленная в Poster Bar

Некоторые работы печатаются ограниченным тиражом, а коллекция постоянно расширяется. Стоимость постеров начинается от 1300 рублей.

Poster Bar находится на территории ресторана "Остров Безымянный" на улице Некрасова, 25.

Ранее мы рассказывали, что тактильные карты для незрячих посетителей создали в "Новой Голландии".

Фото: @ostrov_nekrasova