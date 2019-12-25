Во время карантина в Петербурге закрылось каждое десятое кафе

Причиной массового закрытия стали коронавирусные огранчиения.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Петербурге закрылось каждое десятое кафе. Такие данные опубликовала международная консалтинговая компания Colliers International.

Больше всего в Северной столице закрылось кафе и ресторанов на улице Жуковского и улице Некрасова. Так, на последней прекратили функционировать бары "Угловой Некрасова", Hideout, кофейня "420 страниц" и кафе Sunny Georgia. А на Жуковского не работают Raw Materials Bar, Bez Uma, "Жуки" и кондитерская "Пончик-батончик".

Эксперты отметили, что они ожидали намного больше закрытых кафе по итогам ограничительных мер.

Ранее мы сообщали о том, что на Петроградке продолжают уничтожать "дворик Нельсона".

Фото:pixabay