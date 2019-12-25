Милонов заявил о готовности спасти бары Петербурга

Закон о "наливайках", который должен вступить в силу с начала 2021 года, запрещает продавать алкоголь в заведениях, площадью меньше 50 квадратных метров.

Милонов заявил о готовности спасти бары Санкт-Петербурга. Он объяснил, что для законодательного "разделение" достойных представителей малого бизнеса и "наливаек" невозможно без помощи от комиссии из представителей баров и ресторанов. Такую позицию депутат высказал в беседе с Александров Затуливетровым, одним из местных рестораторов в программе "Милонов-шоу".

Мы готовы спасти бары Петербурга. У нас есть очень короткий срок, чтобы донести позицию "баров здорового человека". Виталий Милонов

Закон о "наливайках", который должен вступить в силу с начала 2021 года, запрещает продавать алкоголь в заведениях, площадью меньше 50 квадратных метров. Из-за нового закона в Петербурге могут закрыться около 100 баров.

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