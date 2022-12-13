Автор ремастера Deus Ex на Unreal Engine 5 опубликовал свежий видеотчёт

Даты выхода у "перенесенной" игры все еще нет.

Автор ремастера культовой компьютерной игры Deus Ex на новом движке Unreal Engine 5 опубликовал в социальных сетях свежий видеотчёт о прогрессе своей работы. Специалист показал часть внесенных правок, в числе которых заявлен объёмный туман, систему частиц, улучшенное освещение и другое. Энтузиасту также удалось и справить ряд багов в проекте и оптимизировать игру под нужды современных консолей и персональных компьютеров. Разработчик называет свое занятие "переносом", а не ремастером. Это связано с тем, что в основном улучшения касаются спецэффектов и освещения локаций, но при этом там используются устаревшие ассеты. Активисты извинился перед подписчиками за то, что давно не выходил на связь. Он пояснил, что впереди ему предстоит еще много работы, поэтому он не может назвать точную дату выхода этого продукта.

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Фото и видео: YouTube / DXU24