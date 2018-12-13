Автор стеклянной пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Юймин Бэй переехал в США в 1935 году.

В возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй, известный, в частности, как создатель пирамиды Лувра. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Сам он является уроженцем китайского Гуанчжоу, в США Бэй переехал в 1935 году. А 1983 году он смог стать лауреатом Притцкеровской премии. Ее можно назвать аналогом Нобелевской премии, но только в архитектуре.

Стеклянная пирамида Лувра строилась с 1985 по 1989 год, она стала символом Парижа, так же как и Эйфелева башня.

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Видео: Ken Lew/ YouTube