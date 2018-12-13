Умер обладатель "Золотого Глобуса" Тим Конуэй

Артисту было 85 лет.

В США на 86-ом году жизни скончался американский актер Тим Конуэй. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Причиной смерти артиста, предположительно, стали осложнения от деменции.

Тим Конуэй родился в 1933 году в Огайо. Перед тем как начать карьеру актера он отслужил в аримии и работал на почте радиостанций, откуда попал в рекламный отдел. За свою карьеру он сыграл в более 90 фильмах. Конуэй выиграл премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана на ТВ" за "Шоу Кэрол Бернетт" и дважды брал премию "Эмми" за свои работы в сериалах "Тренер" и "Студия 30".

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Фото: Deadline