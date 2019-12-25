Автор песни I Love Rock "n" Roll умер от коронавируса в 69 лет

Его дочь Лора Меррилл попросила американцев оставаться дома и соблюдать карантин

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock "n" Roll, умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от коронавируса. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на заявление дочери рок-исполнителя Лоры Меррилл.

Лора Меррилл попросила американцев оставаться дома и соблюдать карантин, даже если не ради себя, то ради других, ради её отца.

Песня I Love Rock "n" Roll была написана Аланом Мерриллом в 1975 году, когда он выступал в составе рок-группы Arrows. Однако известность композиция получила в 1982 году, когда певица Джоан Джетт сделала кавер на песню.

На данный момент в США зафиксировано более 143 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, от болезни умерли 2,5 тысячи человек.

В США от коронавируса скончался актер Марк Блум.