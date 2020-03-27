В США от коронавируса скончался актер Марк Блум

Актеру было 69 лет.

В США в возрасте 69 лет скончался голливудский актер Марк Блум, известный всему миру по ролям в фильмах "Крокодил Данди" и "Свидание вслепую". Причиной смерти стали осложнения, вызванные новым типом коронавируса. Об этом сообщает издание The Variety, ссылаясь на исполнительного вице-президента гильдии актеров американской федерации телевидения и радио Ребекку Деймон.

Смерть голливудской звезды также подтвердила Нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons, в которой работал Блум. В Twitter коллеги артиста адресовали ему теплые слова.

"Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому старому другу и блестящему актеру, который ушел из жизни на этой неделе", - говорится в заявлении.

Блум родился в США, в штате Нью-Джерси в 1950 году. Он был актером театра и кино, а также снимался в сериалах. В частности, актера можно увидеть в "Клане Сопрано" и "C.S.I.: Майами".

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Видео: YouTube / HB Studio, Russell B.