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На Кубе умер россиянин, который был госпитализирован с коронавирусом

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Об этом сообщил минздрав Кубы.

Вечером в четверг, 26 марта, стало известно о смерти россиянина из Петербурга, у которого на Кубе диагностировали коронавирус. Как сообщил минздрав карибской страны, мужчине было 45 лет. Он находился в больнице в критически-стабильном состоянии. Ему проводили искусственную вентиляцию легких, а сам он страдал сахарным диабетом. 

Накануне подтвердилось, что на Кубе заболела еще одна россиянка – как сообщил Минздрав, ей 48 лет и она контактировала с погибшим мужчиной. Сейчас женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное.

Отметим, что на текущий момент на Кубе больны коронавирусом 67 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработали онлайн-программу по выявлению признаков заболевания коронавирусом.

Теги: коронавирус, куба, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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