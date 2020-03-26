На Кубе умер россиянин, который был госпитализирован с коронавирусом

Вечером в четверг, 26 марта, стало известно о смерти россиянина из Петербурга, у которого на Кубе диагностировали коронавирус. Как сообщил минздрав карибской страны, мужчине было 45 лет. Он находился в больнице в критически-стабильном состоянии. Ему проводили искусственную вентиляцию легких, а сам он страдал сахарным диабетом.
Накануне подтвердилось, что на Кубе заболела еще одна россиянка – как сообщил Минздрав, ей 48 лет и она контактировала с погибшим мужчиной. Сейчас женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное.
Отметим, что на текущий момент на Кубе больны коронавирусом 67 человек.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разработали онлайн-программу по выявлению признаков заболевания коронавирусом.
Обсуждение ( 0 )
Удаленная работа в США на время карантина и самоизоляции, без знания английского, из любой точки мира, в любое свободное время, с любого устройства ---- https://shorturl.ca/job