Автор хита PPAP переделал песню из-за коронавируса

Сейчас композиция называется Pray-for-People-And-Peace ("Молитесь за людей и мир").

Японский комик и музыкант Пико-Таро (настоящее имя Казухито Косака) переделал свою знаменитую песню PPAP из-за событий, связанных с коронавирусом. Обновленный ролик появился на YouTube-канале исполнителя.

Изначально название хита PPAP расшифровывалось как Pen-Pineapple-Apple-Pen ("Ручка-ананас-яблоко-ручка"). Сейчас музыкант решил изменить его на Pray-for-People-And-Peace ("Молитесь за людей и мир").

"У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть", - поется в песне, посвященной теперь профилактике заболевания.

За два дня ролик набрал более 680 тысяч просмотров. Как сообщает Reuters, это видео пользуется большой популярностью среди японских пользователей Twitter и входит в пятерку самых просматриваемых на 6 апреля.

Напомним, в октябре 2016 года Pen-Pineapple-Apple-Pen вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая короткая композиция, попавшая в рейтинг лучших журнала Billboard.

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Видео: YouTube / PPAP-2020-/PIKOTARO(ピコ太郎)