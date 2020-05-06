Автор "Самоизоляции-2020" о сносе объекта: "Это было неизбежно"

Piter.tv обратился к анонимному автору объекта из металла, который привлек внимание горожан.

Минувшие сутки в Петербурге широко обсуждали новый арт-объект, неожиданно появившийся в Пискаревском парке. Со стороны Амурской улицы на железном столбике появился куб, внутри которого были изображены человек и кошка. Трибьют песне группы "Ноль" в период самоизоляции оценили СМИ и горожане, но не приняли в городском комитете по благоустройству. Там распорядились убрать объект, что и было выполнено к утру 6 мая.

Отмечается, что на место выехала бригада садово-паркового предприятия "Калининское" и с помощью болгарки срезала трубу у основания. Правоохранительные органы были поставлены в известность, однако, поскольку ущерба парку нанесено не было, заявление в полицию не подавалось, сообщили в комитете.

Комитет по благоустройству, в ведении которого находится парк, никакого уведомления об установке конструкции не получал. На место выехала, дежурная бригада садовников, которая зафиксировала наличие постороннего сооружения на территории зеленых насаждений – заявили представители Смольного.

Piter.tv обратился к автору данной работы – анонимному художнику, который работает под псевдонимом Бесхвостый Пес. В своем аккаунте в соцсетях он объяснил суть своей первой публичной работы.

Объект призван напоминать о времени, проведенном в домашней самоизоляции сознательными гражданами, о тех неудобствах, сложностях и самопожертвовании, которые им пришлось претерпеть для общего блага. И в то же время относиться с юмором и без озлобленности к этому сложному периоду – пишет художник.

В разговоре с Piter.tv автор работы отметил, что ему нравится работать с железом и металлом и очень нравится Пискаревский парк. Однако художника беспокоило то, что в нем была давно "будоражащая воображение" и неэстетичная труба, криво торчащая из-под земли. Предполагается, что она могла быть своеобразным ограничителем въезда на автомобилях в зеленую зону парка. Для "Самоизоляции-2020" эта труба была отпилена и приварена новая.

Новая труба была снесена под корень вместе с объектом.

Сам район Пискаревки художник считает крайне "унылым местом", которое выигрывает за счет зеленых насаждений. К реакции властей ("торжеству законности и правопорядка") он был готов и понимал, что это "неизбежно". В случае "народной" популярности фигура бы "приелась" и перестала бы быть интересной, считает автор работы.

Насчет показа дальнейших публичных работ Бесхвостый Пес пока не принял решение, и хотел бы представить их остальным, если получится что-то "осмысленное и понятное". Анонимность, считает художник, ему помогает обходить административно наказуемые действия, которые при желании могут к нему применить. Автор работ выступил с предложением к местным властям. Он считает, что закон, который бы защищал культурную среду Петербурга "от втыкания сомнительных железок где попало" – в целом правильный, но исполняют его с чересчур большим рвением.

Наверное, можно было бы администрации быть более современной, лояльной, толерантной. Придумать другую схему исполнения. К примеру, не пилить и не ломать, а свозить на какую-нибудь открытую площадку. Я бы с удовольствием посетил выставочную площадку с незаконно установленными арт-объектами, это интересно, привлекает уже даже самой незаконностью. Место могло бы стать притяжением туристов и приносить в бюджет деньги. Но, как мне кажется, администрация костна и отстала. Она портит себе и без того придонный рейтинг тупым демонтажом, тошнотворной позицией "вахтера" - запретить, не положено, снести. Посмотрите комментарии. Те, кто вчера еще писал "что это за бред на палке поставили в парке", сегодня уже негативно оценивают действия администрации за снос. Деструктивная деятельность не привлекательна – отметил автор работы.

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Фото, видео – Piter.tv, предоставлено героем материала