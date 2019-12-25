Появившийся в Петербурге "памятник самоизоляции" демонтируют

Конструкция была установлена незаконно.

Вечером 5 мая стало известно, что недавно появившийся в Пискаревском парке "памятник самоизоляции" будет демонтирован в ближайшее время. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на комитет по благоустройству.

"Памятник" представляет из себя запертого в тесной коробке-комнате человека с котом. Имя автора конструкции неизвестно.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент.

Фото: piter.tv