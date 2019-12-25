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Появившийся в Петербурге "памятник самоизоляции" демонтируют
Сегодня, 19:43
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arteliseev

Появившийся в Петербурге "памятник самоизоляции" демонтируют

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Конструкция была установлена незаконно.

Вечером 5 мая стало известно, что недавно появившийся в Пискаревском парке "памятник самоизоляции" будет демонтирован в ближайшее время. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на комитет по благоустройству.

"Памятник" представляет из себя запертого в тесной коробке-комнате человека с котом. Имя автора конструкции неизвестно.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент.

Фото: piter.tv

Теги: коронавирус, памятник
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 20:21

Какие же глупые у нас правители, как же сильно они подавляют любое творческое начало нашего народа. Ведь даже в правительстве не осталось адекватных и работоспособных людей, только прислуга, только те, кто готов соглашаться со всем, с чем дают добро соглашаться сверху... Жаль, что они не понимают, насколько это бессмысленно

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Аноним
Сегодня 20:47

Да, глупо убирать.

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