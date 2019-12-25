Появившийся в Петербурге "памятник самоизоляции" демонтируют

Вечером 5 мая стало известно, что недавно появившийся в Пискаревском парке "памятник самоизоляции" будет демонтирован в ближайшее время. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на комитет по благоустройству.
"Памятник" представляет из себя запертого в тесной коробке-комнате человека с котом. Имя автора конструкции неизвестно.
Ранее мы писали, что на Васильевском острове появился фонтан из ограничительных лент.
Фото: piter.tv
Обсуждение ( 0 )
Какие же глупые у нас правители, как же сильно они подавляют любое творческое начало нашего народа. Ведь даже в правительстве не осталось адекватных и работоспособных людей, только прислуга, только те, кто готов соглашаться со всем, с чем дают добро соглашаться сверху... Жаль, что они не понимают, насколько это бессмысленно
Да, глупо убирать.