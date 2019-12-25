Автомобилист отделался условным сроком за избитого на Благовещенском мосту водителя

Мужчины повздорили прямо на проезжей части.

В Петербурге вынесли приговор автомобилисту Александру Ананьеву, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в минувшем январе мужчина спровоцировал конфликт с водителем едущего впереди на автомобиля. Автомобилисты повздорили прямо на проезжей части Благовещенского моста, и в пылу ссоры подсудимый избил оппонента, причинив здоровью вред средней тяжести. Мужчину осудили на два года условно, приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что сбытчик метамфетамина из Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы.

Фото: Piter.TV