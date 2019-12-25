Сбытчик метамфетамина из Петербурга приговорен к 11 годам лишения свободы

Мужчина продал наркотик двум гражданам прямо в своем подъезде.

В Петербурге вынесли приговор горожанину Алексею Барышеку, признанному виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном и крупном размере, а также незаконном хранении запрещенных веществ. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что Барышек продал метамфетамин двум гражданам на лестничной площадке в подъезде своего дома. Позднее покупателей задержала полиция, а в январе 2020 года поймали и самого сбытчика. При личном досмотре и в ходе обыска в квартире злоумышленника полицейские нашли психотропное вещество того же вида.

Барышек проведет 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор Кронштадтского районного суда еще не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что петербурженка потребовала взыскать с ресторана быстрого питания 72 млн за шум и запах жира.

Фото: Piter.TV