Петербурженка потребовала взыскать с ресторана быстрого питания 72 млн за шум и запах жира

Она считала, что это отрицательно сказывается на ее физическом и моральном здоровье.

Петербурженка подала в суд на ООО "Макдоналдс" за шум и запах от приготовления пищи, которые доносятся до ее квартиры. Оксана Стаценко потребовала взыскать с организации 72,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о ресторане, который расположен на улице Рубинштейна, 2/45. На фасаде дома размещены выносные блоки системы кондиционирования, вентиляционные трубопроводы, консольные вывески, настенные вывески, что, по мнению истца, является незаконным. Постоянный шум и запах жира приводит к головным болям, раздражению, потере сна и покоя. В связи с этим женщина вынуждена отстаивать свои права в различных инстанциях. Также она пожаловалось на ООО "СРП", которое также располагается в этом доме.

Эксперты постановили, что уровни звука и звукового давления в квартире соответствуют нормам.



Суд отметил, что из-за отсутствия доказательств причинения истцу морального вреда требования не может быть удовлетворено.

