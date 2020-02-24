Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в Германии

Информация о происходящем уточняется.

Как сообщил немецкий телеканал ARD, днем 24 февраля в городе Фолькмарзен (земля Гессен) автомобиль "Мерседес" на скорости въехал в толпу людей на городском празднике.

По предварительной информации пострадало минимум 10 человек, среди них есть дети. Водителя, находившегося за рулем машины, арестовали. О его мотивах поведения пока неизвестно. На месте происшествия работает скорая помощь и сотрудники полиции.

Ранее мы сообщали о том, что способное достроить "Северный поток 2" российское судно "Академик Черский" изменило курс. Вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, оно направляется в порт Коломбо (Шри-Ланка). Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся из России в Германию и пройдут по дну Балтийского моря через территориальные воды РФ, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Фото: Twitter / hessenschau