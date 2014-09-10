Автобусы на маршрутах №260 и №269 в Петербурге заменят с 5 августа

На трассы выйдут лазурные автобусы модели Volgabus, работающие на газе.

С завтрашнего дня, 5 августа, на автобусных маршрутах № 260 и 269 полностью заменят подвижной состав, сообщают в пресс-службе комитета по транспорту.

Подвижный состав заменять на автобусы модели Volgabus, которые работают на газомоторном топливе. Пассажиры смогут оплатить проезд только безналичным способом: электронным проездным, банковской картой или с помощью QR-билета.

Маршрут №260 связывает Кировский и Красносельский районы города, проходит от Комсомольской площади через проспект Стачек, улицу Маршала Казакова, проспект Кузнецова и улицу Партизана Германа до станции Лигово. Автобус № 269 ходит в Кировском районе, он связывает станцию метро "Нарвская" с улицами Калинина и Трефолева.

Петербург закупит 63 новых автобуса до конца октября.

Фото: Piter.TV