Петербург закупит 63 новых автобуса до конца октября

Транспортные единицы будут работать на дизельном топливе.

СПБ ГУП "Пассажиравтотранс" заказал 63 новых низкопольных автобуса вместимостью как минимум 97 пассажиров. Они поступят в Северную столицу до конца октября, сообщает пресс-служба петербургского Комитета по транспорту.

Общественный транспорт будет оборудован для маломобильных групп населения. Также в салонах разместят бортовые системы безопасности. Примечательно, что автобусы будут работать на дизеле и оснащены двигателем Евро-5, что сделает из более экономичными в сравнении с предыдущими поставленными моделями.

Напомним, что "Пассажиравтотранс" уже приобрёл 83 автобуса в этом году. Из них 48 работают на компримированном газе.

Ранее мы сообщили о том, что общественному транспорту в Петербурге вернут таблички с маршрутом следования.

Фото: Piter.TV