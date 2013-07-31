Общественному транспорту в Петербурге вернут таблички с маршрутом следования

Ранее, согласно постановлению городского правительства, на транспорте допускалось использование только электронных маршрутных указателей.

В августе новые маршруты наземного транспорта Петербурга оснастят боковыми маршрутными указателями на пластиковой основе. Об этом говорится в ответе врио председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева на обращение депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилёва.

Пожилые петербуржцы обратились к депутатам с просьбой вернуть привычные таблички с маршрутами. На автобусы вернут боковые таблички, где будет указана информация о номере маршрута, трасса следования и конечные остановки.

Ранее, согласно постановлению городского правительства, на транспорте допускалось использование только электронных маршрутных указателей. Однако, мобильные приложения и интернет для уточнения маршрута движения есть не у каждого горожанина.

Фото: Piter.tv