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Автобус с пассажирами сорвался в обрыв в Чечне
Сегодня, 12:51
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Автобус с пассажирами сорвался в обрыв в Чечне

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В результате аварии погибла женщина.

Микроавтобус "Газель" с пассажирами сорвался в обрыв в Чечне. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что инцидент зафиксирован в Веденском районе на трассе Ведено-Дарго.

Водитель автомобиля ГАЗ-322132 в условиях снегопада не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм скончалась 62-летняя женщина, еще две женщины получили травмы и были доставлены в больницу

пресс-служба МВД по региону

В настоящее время полиция ведет проверку обстоятельств и причин трагедии.

СК установил трех подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус, газель, обрыв, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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