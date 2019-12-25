Автобус с пассажирами сорвался в обрыв в Чечне

В результате аварии погибла женщина.

Микроавтобус "Газель" с пассажирами сорвался в обрыв в Чечне. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Известно, что инцидент зафиксирован в Веденском районе на трассе Ведено-Дарго.

Водитель автомобиля ГАЗ-322132 в условиях снегопада не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм скончалась 62-летняя женщина, еще две женщины получили травмы и были доставлены в больницу пресс-служба МВД по региону

В настоящее время полиция ведет проверку обстоятельств и причин трагедии.

СК установил трех подозреваемых в нападении на военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Фото: Piter.tv