В рамках спецоперации уничтожили банду из шести бандитов, входящих в банду Аслана Бютукаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, накануне силовики в рамках спецоперации уничтожили банду из шести бандитов, входящих в банду Аслана Бютукаева. Это произошло в районе селения Катар-юрт. Бютукаева считали лидером чеченского бандподполья после того, как скончался Доку Умаров. Также его подозревали в подготовке теракта в Домодедово в 2011 году.

По словам Кадырова, группировка два раза ушла от преследования.

С бандитским подпольем в Чечне покончено. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Ранее Кадыров нокаутировал директора ансамбля "Заманхо".