Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кадырова, накануне силовики в рамках спецоперации уничтожили банду из шести бандитов, входящих в банду Аслана Бютукаева. Это произошло в районе селения Катар-юрт. Бютукаева считали лидером чеченского бандподполья после того, как скончался Доку Умаров. Также его подозревали в подготовке теракта в Домодедово в 2011 году.
По словам Кадырова, группировка два раза ушла от преследования.
С бандитским подпольем в Чечне покончено.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Ранее Кадыров нокаутировал директора ансамбля "Заманхо".
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