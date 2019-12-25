Автобус № 394 соединит Ростовскую улицу с Царским Селом

Автобус выйдет на маршрут 15 июля.

В комитете по транспорту рассказали об альтернативе маршрутки К-394, которая перестанет курсировать в Петербурге с 15-го июля 2022 года. Жители микрорайона Славянка смогут воспользоваться новым автобусным маршрутом №394.

Маршрут соединит Ростовскую улицу и железнодорожную станцию "Царское Село". Автобус будет курсировать с 05:30 до 00:00 с интервалом в 7-10 минут в будни и 10-13 в выходные дни.

Вместимость транспортного средства — 50 пассажиров. Оплатить проезд может будет любым проездным билетом и банковской картой.

Напомним, часть маршруток исчезнет уже с 1 апреля и на 97 маршрутах больше не будут принимать наличные деньги.

Фото: Piter.tv