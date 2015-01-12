Автобус №299 соединит "Московскую" с Павловском и Пушкиным

На линии выйдут 19 автобусов.

Стало известно, какой автобус заменит маршрутку К-299. Автобус с аналогичным номером начнет курсировать с 15 июля и соединит Павловск и станцию метро "Московская". Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Маршрут будет проходить через Пушкин. Петербуржцы смогут добраться до известных дворцово-парковых ансамблей Царского Села и Павловска.

Всего на маршрут запустят 19 автобусов вместимостью 50 пассажиров. Они будут курсировать с 05:30 до 0:30.

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Фото: Piter.tv