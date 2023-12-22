АвтоВАЗ вышел из числа владельцев бывшего завода Nissan в Петербурге

Новым владельцем 100% уставного капитала компании с 20 декабря 2023 года стало ООО "Лада Авто Холдинг".

Российская компания АвтоВАЗ вышла из числа совладельцев бывшего завода Nissan в Петербурге, который с ноября прошлого года называется ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Об этом сообщает Mash.

Уточним, что российский автопроизводитель покинул число совладельцев предприятия на прошлой неделе, после чего новый владелец зарегистрировал товарный знак XCITE. Как ранее сообщили представители предприятия, на бывшем заводе Nissan уже была выпущена первая партия автомобилей под указанным брендом. Начало продаж запланировано на весну 2024 года.

В начале января АвтоВАЗ объявил о выходе из числа собственников ООО "Автозавод Санкт-Петербург". Новым владельцем 100% уставного капитала компании с 20 декабря 2023 года стало ООО "Лада Авто Холдинг".

В едином государственном реестре юридических лиц в качестве предшественника указано ООО "Ниссан Мотор Рус", а упоминания АвтоВАЗа полностью отсутствуют.

Ранее мы сообщили о том, что сделка по покупке петербургского завода Hyundai завершена.

Фото: Правительство Петербурга