Австрия: в ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ

Страны-члены Евросоюза по-разному понимают ограничение цен на природный газ, поэтому Европейская комиссия должна дать разъяснения. Соответствующее заявление сделала местный министр по вопросам энергетики Леоноре Гевесслер, выступая перед журналистами в рамках своего прибытия на встречу профильных ведомств в Люксембурге. Одной из тем дискуссии станет совместная закупка энергетических ресурсов. Австрия призывает коллег объединить силы по заполнению региональных подземных газовых хранилищ на плановый период в 2023 году. Леоноре Гевесслер утверждает, что такая мера позволит укрепить энергобезопасность и стабилизировать цены.
Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы.
Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии
Леоноре Гевесслер добавила, что в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом". В Австрии призывают обеспечить безопасность поставок.
Нехаммер: Австрия заявила, что Киев не получит летальное оружие от Вены.
Фото и видео: European Commission
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