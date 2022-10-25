Австрия: в ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ

Леоноре Гевесслер рассказала о позиции по "потолку цен".

Страны-члены Евросоюза по-разному понимают ограничение цен на природный газ, поэтому Европейская комиссия должна дать разъяснения. Соответствующее заявление сделала местный министр по вопросам энергетики Леоноре Гевесслер, выступая перед журналистами в рамках своего прибытия на встречу профильных ведомств в Люксембурге. Одной из тем дискуссии станет совместная закупка энергетических ресурсов. Австрия призывает коллег объединить силы по заполнению региональных подземных газовых хранилищ на плановый период в 2023 году. Леоноре Гевесслер утверждает, что такая мера позволит укрепить энергобезопасность и стабилизировать цены.

Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы. Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

Леоноре Гевесслер добавила, что в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом". В Австрии призывают обеспечить безопасность поставок.

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Фото и видео: European Commission