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Австрия поддержит Украину и ЕС в случае конфликта с Россией
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Австрия поддержит Украину и ЕС в случае конфликта с Россией

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Каролина Эдтштадлер рассказал о том, какую сторону займет страна в вопросе стратегической безопасности.

В Австрии заявили о поддержке Украины и ЕС в случае конфликта с Россией. Такое заявление в эфире местного телеканала Puls 24 сделала глава министерства по делам Европы и конституации от ведомства канцлера Каролина Эдтштадлер. Журналисты задали чиновнице вопрос о том, будет ли страна придерживаться нейтральной позиции в теме гарантий безопасности между РФ и НАТО.

Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения.

Каролина Эдтштадлер, министр

Эксперт заметила, что решение о вступлении в Севератлантический военный альянс является проявлением суверенитета для любого государства. В Австрии считают, что сейчас нельзя стоять в стороне от мировой безопасности.

В МИД РФ призвали НАТО прекратить поставки оружия Украине.

Фото: www.puls24.at
 

Теги: австрия, евросоюз, каролина эдтштадлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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