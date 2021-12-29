Австрия поддержит Украину и ЕС в случае конфликта с Россией

Каролина Эдтштадлер рассказал о том, какую сторону займет страна в вопросе стратегической безопасности.

В Австрии заявили о поддержке Украины и ЕС в случае конфликта с Россией. Такое заявление в эфире местного телеканала Puls 24 сделала глава министерства по делам Европы и конституации от ведомства канцлера Каролина Эдтштадлер. Журналисты задали чиновнице вопрос о том, будет ли страна придерживаться нейтральной позиции в теме гарантий безопасности между РФ и НАТО.

Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения. Каролина Эдтштадлер, министр

Эксперт заметила, что решение о вступлении в Севератлантический военный альянс является проявлением суверенитета для любого государства. В Австрии считают, что сейчас нельзя стоять в стороне от мировой безопасности.

В МИД РФ призвали НАТО прекратить поставки оружия Украине.

Фото: www.puls24.at

