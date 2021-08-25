Александер Шалленберг заявил о готовности нанести визит в Москву.

Австрия не намерена направлять делегацию в Крым. Об этом на пресс-конференции рассказал глава внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг в Вене. Чиновник заметил, что в этом вопросе страна руководствуется европейской политикой.

У нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия. Как министру иностранных дел Австрии, мне очень важно действовать только в европейском контексте. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Российский коллега Сергей Лавров предложил Шалленбергу посетить с ответным рабочим визитом Москву. Австрийский дипломат принял предложение. Он заметил, что с удовольствием приедет в столицу РФ при первой возможности.

Глава МИД Австрии заявил, что отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки.

Фото и видео: МИД России