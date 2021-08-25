Александер Шалленберг призвал сохранить диалог между ЕС и РФ.

Глава МИД Австрии заявил, что отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки. Такое заявление сделал министр внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг в Вене на пресс-конференции с коллегой Сергеем Лавровым. Спикер заметил, что сложившаяся ситуация не устраивает ни одну из сторон.

Больно сознавать, что отношения между ЕС и Россией на данный момент достигли низшей точки. Разрыв между Западом и Востоком в последнее время все больше углублялся, а это не может быть и не должно быть в наших интересах. Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии напомнил, что Россия остается часть европейской реальности, поэтому Вена и Москва должны продолжать сотрудничество. Александер Шалленберг уверен, что в последнее время связи подвергались серьезным испытаниям. Он призвал не разрушать воздвигнутый между странами "мост", даже если сейчас стороны находятся на разных берегах. Он напомнил, что РФ - это большой географический сосед ЕС и важный торговый партнер союза.

Puls24: в Австрии приговорили к пожизненному заключению убийцу чеченского блогера.

Фото и видео: МИД России