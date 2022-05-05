Питер Даттон рассказал о проекте роботизированных подводных аппаратов.

Австралия намерена создать прототипы собственных подводных беспилотников до 2025 года. Соответствующее заявление в рамках телевизионных предвыборных дебатов сделал министр по обороне Питер Даттон. По данным чиновника, власти страны планируют реализовать проект ультрасовременных сверхбольших атомных роботизированных субмарин. Это делается ради повышения статуса ВМС Австралии и модернизации боевых подразделений.

Они повысят маневренность и эффективность ВМС во время выполнения задач по поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе….заложит основу нашего суверенного флота подводных беспилотных аппаратов. Питер Даттон, министр по обороне Австралии

На протяжении следующих трех лет Канберрой будут изготовлены по меньше мере три прототипа подводных беспилотников. Проекты выполняются на местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Руководством над работами возьмет на себя американская компания Anduril Industries.

Австралия выделила $1,4 млрд на закупку в США ракет для ВМС, развитие систем ПВО.

Фото и видео: YouTube / ABC News (Australia)