Австралия выделила $1,4 млрд на закупку в США ракет для ВМС, развитие систем ПВО

Питер Даттон рассказал о получении первой партии ракет Sea Sparrow (ESSM) Block 2.

Правительство Австралии направило более 2 млрд австралийских долларов (около 1,4 млрд американских долларов) на переоснащение собственных военно-морских сил, а также на модернизацию систем противовоздушной обороны. Соответствующей информацией на брифинге с журналистами поделился министр по обороне Питер Даттон.

По мнению эксперта, ключевым элементом переоснащения австралийского флота станут корабельные зенитные управляемые ракеты средней дальности Sea Sparrow (ESSM) Block 2. На текущий момент американская сторона прислала Канберре первую партию данного вооружения. Оружие будет протестировано и изучено. После этого ракеты отправятся на фрегаты класса Anzac, а также на эсминцы класса Hobart.

В будущем элементы для данных ракет будут производиться на австралийских оборонных заводах в Аделаиде, Мельбурне, Брисбене и Ньюкасле.

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Фото и видео: YouTube / ABC News (Australia)