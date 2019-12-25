Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив

Американцы направили корабли в целях реализации программы "Непоколебимая решимость".

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США через Ормузский пролив вошла в Персидский залив. Об этом рассказали представители Пятого оперативного флота ВМС. В операции принимает участие флагман атомный авианосец "Нимиц" (CVN 68), который сопровождают ракетные крейсеры "Принстон" и "Филиппинское море", эсминец "Стеретт". Миссия ведется в рамках программы "Непоколебимая решимость".

Военные рассказали, что в регионе фиксируется напряженность. В июне 2019 года ВМС корпуса стражей исламской революции из Ирана задержали в территориальных водах британский танкер Stena Impero. Затем судно было сопровождено в порт Бендер-Аббас. Действия Тегерана стали реакцией на задержание иранского танкера властями Гибралтара.

Напомним, что в прошлый раз американский авианосец проходил через Ормузский пролив в ноябре 2019 года. Миссию выполнял "Авраам Линкольн".

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.