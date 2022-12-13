Авиакомпания Smartavia запустила рейсы из Пулково в Нижний Новгород

Рейсы будут ежедневными, за исключением субботы.

Из Петербурга в Нижний Новгород начнут летать прямые рейсы. Их будет осуществлять авиакомпания Smartavia. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта Пулково.

Рейсы будут ежедневными, за исключением субботы. Добраться до Нижнего Новгорода можно будет на самолетах Airbus A320neo и Boeing 737.

Рейсы будут отправляться с 8:40 до 9:05 в зависимости от дня недели и приземляться 10:30—10:45 соответственно. Из Нижнего Новгорода самолеты будут вылетать в 11:30–11:55 и прибывать в Пулково в 13:30–14:05.

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Фото: Piter.tv