Названы самые дешевые направления из Петербурга для путешествий на самолете

Самой выгодной станет поездка в столицу.

Петербуржцам рассказали о ценах на авиаперелеты по России. В список самых бюджетных направлений вошли Москва, Чепеповец и Калуга. Об этом сообщили аналитики сервиса Туту.ру.

В пятерке оказались Оренбург и Мурманск. В топ-десять самых выгодных вариантов вошли Тобольск, Сыктывкар, Уфа, Казань и Пермь. Стоимость билетов составляет от 7,3 до 12 тыс. рублей.

Для москвичей тоже составили подборку бюджетных авиаперелетов. В список внесли Петербург, Саранск и Ульяновск. Кроме того, дешевыми оказались билеты в Нижний Новгород, Саратов, Самару, Пермь, Волгоград и Екатеринбург.

Этим летом средняя стоимость авиабилета из Петербурга в другие города страны не будет превышать 15 тысяч рублей за перелёт в одну сторону, сообщили аналитики сервиса.

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Фото: Piter.tv

