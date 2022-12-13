Авиакомпания Smartavia запустит прямые рейсы из Красноярска в Петербург

В апреле перелёты будут выполнятся 5 раз в неделю, а со следующего месяца сократятся до 3-ёх раз в неделю.

С 22 апреля авиакомпания Smartavia запустит дополнительные рейсы в из Красноярска в Петербург. Судя по данным организации, до мая самолёты будут вылетать из Сибири в Северную столицу 5 раз в неделю, а затем – 3 раза в неделю.

Всего перелёт будет занимать 5 часов. Вылет из Красноярска будет происходить 6:30, посадка в Петербурге состоится в 7:30 по местному времени. Вылет из Петербурга состоится в 20:40, в аэропорт Красноярска воздушные суда будут прибывать в 5:30. Время в пути составит 4 часа 50 мин.

Билет в одну сторону на рейс стоит 6900 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что авиамаршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным у россиян.

Фото: Piter.TV