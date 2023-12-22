Ежедневная полетная программа стартует 1 апреля.

Авиакомпания "Россия" увеличила частоту полетов из Петербурга в Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ежедневная полетная программа стартовала сегодня, 1 апреля. Количество рейсов увеличат в связи с высоким спросом в начале туристического сезона. Самолет будет вылетать из Петербурга в 0:35, а приземляться в 5:25. Вылет из Оренбурга будет осуществляться в 6:25. Рейс будет в пункте назначения в 7:15. Время указано местное для каждого аэропорта.

"Россия" на рейсах Санкт-Петербург – Оренбург эксплуатирует воздушные суда Airbus 319 и Airbus 320, рассчитанные на 128 и 158 человек соответственно.

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Фото: Piter.tv