Авиакомпания "Россия" снова не нашла лизингодателя для поставки трех SSJ 100

Авиакомпания "Россия" не нашла лизингодателей для поставки трех российских ближнемагистральными самолетами SSJ 100.
Закупки, в рамках которых авиаперевозчик рассчитывал найти партнера (или партнеров) для получения в лизинг этих лайнеров, были размещены в конце ноября.
"Россия" хотела получить их на 144 месяца в декабре. Предельная сумма лизинговых платежей по одному воздушному судну составляла 1,68 млрд рублей.
Однако, предложений от потенциальных партнеров не последовало.
Решения конкурсной комиссии по каждому из трех SSJ 100 абсолютно идентичны:
"В связи с отсутствием заявок признать конкурентный отбор в электронной форме несостоявшимся".
Ранее, как сообщало Piter.tv, эта авиакомпания уже объявляла конкурентный отбор среди лизингодателей для получения SSJ 100. Но заявкок от них также, как и теперь, не поступило.
"Россия" входит в группу "Аэрофлот". В настоящее время в парке перевозчика 54 воздушных судна. Это европейские Airbus и Boeing (США).
Фото: scac.ru
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