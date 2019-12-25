Авиакомпания "Россия" снова не нашла лизингодателя для поставки трех SSJ 100

Заявок от потенциальных партнеров в рамках закупок авиаперевозчика не поступило.

Авиакомпания "Россия" не нашла лизингодателей для поставки трех российских ближнемагистральными самолетами SSJ 100.

Закупки, в рамках которых авиаперевозчик рассчитывал найти партнера (или партнеров) для получения в лизинг этих лайнеров, были размещены в конце ноября.

"Россия" хотела получить их на 144 месяца в декабре. Предельная сумма лизинговых платежей по одному воздушному судну составляла 1,68 млрд рублей.

Однако, предложений от потенциальных партнеров не последовало.

Решения конкурсной комиссии по каждому из трех SSJ 100 абсолютно идентичны:

"В связи с отсутствием заявок признать конкурентный отбор в электронной форме несостоявшимся".

Ранее, как сообщало Piter.tv, эта авиакомпания уже объявляла конкурентный отбор среди лизингодателей для получения SSJ 100. Но заявкок от них также, как и теперь, не поступило.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". В настоящее время в парке перевозчика 54 воздушных судна. Это европейские Airbus и Boeing (США).

Фото: scac.ru