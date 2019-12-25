Авиакомпания "Россия" снова начала поиск лизингодателя для поставки трех SSJ 100

Предельная сумма платежей по каждому воздушному судну может составить 1,68 млрд рублей.

Авиакомпания "Россия" (Санкт-Петербург) разместила две закупки. Их цель – определить лизингодателя (или лизингодателей) для пополнения парка авиакомпании тремя ближнемагистральными самолетами SSJ 100.

Лайнеры планируется взять в лизинг на 144 месяца. Предельная сумма лизинговых платежей по одному судну составляет 1,68 млрд рублей. Еще по 1,57 млрд рублей для каждого самолета составляет сумма резервных отчислений на техническое обслуживание двигателей.

"Россия" рассчитывает получить SSJ 100 в декабре.

Ранее, как сообщало Piter.tv, эта авиакомпания уже объявляла конкурентный отбор среди лизингодателей для получения SSJ 100. Но заявкок от них не поступило.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". В настоящее время в парке перевозчика 54 воздушных судна. Это европейские Airbus и Boeing (США).

Фото: scac.ru