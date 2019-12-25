Авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Турцию и Узбекистан

Самолеты Boeing 737-800 будут перевозить пассажиров в южные страны из Пулково три раза в неделю.

Из Петербурга запустили дополнительные прямые рейсы в Анталью и Ташкент. Перевозить пассажиров будут самолетами "Аэрофлота". Об этом сообщили в сообщили в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы.

Самолеты Boeing 737-800 будут отправляться в южные страны из Пулково три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. Первые пассажиры полетели "Аэрофлотом" в Ташкент еще 17 ноября.

Следующий ближайший рейс запланирован на 19 декабря. Добавим, что дорога до Антальи займет 6 часов 5 минут, до Ташкента — 4 часа 50 минут.

Билет в Турцию обойдется в 42,4 тыс. рублей, в Узбекистан — в 24,4 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: в Великий Устюг из Петербурга будут летать прямые рейсы.

Фото: Piter.tv