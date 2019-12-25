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В Великий Устюг из Петербурга будут летать прямые рейсы
Сегодня, 16:59
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В Великий Устюг из Петербурга будут летать прямые рейсы

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Авиакомпании предполагают, что пассажиропоток по данному направлению составит 50 тыс. человек в год.

К лету 2023 года из Петербурга будут летать в Великий Устюг прямые рейсы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев, передали в ТАСС. 

Авиакомпании предполагают, что пассажиропоток по данному направлению составит 50 тыс. человек в год. Однако более точные цифры назовут, после проведения аналитической работы. Специалистам предстоит продумать логистику маршрутов и оценить ассажиропоток.

Известно, что аэропорт на родине Деда Мороза отреставрировали в этом году. Первый регулярный авиарейс прибудет сюда 25 декабря.

Ранее на Piter.tv: в субботу задержали восемь рейсов из Пулково.

Фото: Pxhere

Теги: авиасообщение, великий устюг, самолеты, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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