В Великий Устюг из Петербурга будут летать прямые рейсы

Авиакомпании предполагают, что пассажиропоток по данному направлению составит 50 тыс. человек в год.

К лету 2023 года из Петербурга будут летать в Великий Устюг прямые рейсы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев, передали в ТАСС.

Авиакомпании предполагают, что пассажиропоток по данному направлению составит 50 тыс. человек в год. Однако более точные цифры назовут, после проведения аналитической работы. Специалистам предстоит продумать логистику маршрутов и оценить ассажиропоток.

Известно, что аэропорт на родине Деда Мороза отреставрировали в этом году. Первый регулярный авиарейс прибудет сюда 25 декабря.

Ранее на Piter.tv: в субботу задержали восемь рейсов из Пулково.

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