В Великий Устюг из Петербурга будут летать прямые рейсы

К лету 2023 года из Петербурга будут летать в Великий Устюг прямые рейсы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев, передали в ТАСС.
Авиакомпании предполагают, что пассажиропоток по данному направлению составит 50 тыс. человек в год. Однако более точные цифры назовут, после проведения аналитической работы. Специалистам предстоит продумать логистику маршрутов и оценить ассажиропоток.
Известно, что аэропорт на родине Деда Мороза отреставрировали в этом году. Первый регулярный авиарейс прибудет сюда 25 декабря.
Ранее на Piter.tv: в субботу задержали восемь рейсов из Пулково.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все