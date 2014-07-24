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В Петербурге в субботу задержали восемь рейсов из Пулково
Сегодня, 13:02
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В Петербурге в субботу задержали восемь рейсов из Пулково

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Опаздывают как внутренние, так и международные рейсы.

Сегодня, 17 декабря, в Пулково задерживаются восемь рейсов. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта. 

Опаздывают как внутренние, так и международные рейсы. Пассажиры ждут отправления в Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Калининград и Москву.

Также опаздывают самолеты в  Шарм-эш-Шейх и Анталью. А рейс и Ташкент вовсе отменили. Пассажиры планировали вылететь в Узбекистан в 14:45.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Стачек пьяный водитель автобуса влетел в столб.

Фото:  Piter.tv

Теги: задерживаются рейсы, непогода, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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