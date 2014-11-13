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Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад Украины на Краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 августа местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что потери личного состава у противника составили до 90 человек. Дополнительно ликвидирована боевая машина пехоты, две бронированные машины и два минометаю

В районах торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорваны попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Силами противовоздушной обороны сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, а бомбардировочная авиация совершила  удары по двум опорным пунктам ВСУ, расположенным в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка.

Минобороны показало кадры работы военного поезда "Волга" в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманскоенаправление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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